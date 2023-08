Już za tydzień uczniowie ponownie zasiądą w szkolnych ławkach. Wakacje minęły bardzo szybko, ale wszyscy są zgodni co do tego, że był to bardzo potrzebny czas:

Uczniowie szkół podstawowych i średnich zaczynają rok szkolny 4 września, natomiast początek roku akademickiego nastąpi 1 października.