Złożenie kwiatów pod pomnikiem Ignacego Łukasiewicza, Msza w intencji górników oraz Akademia Barbórkowa w Teatrze Lubuskim – te wydarzenia stanowiły główne punkty obchodów tegorocznej Barbórki – święta braci górniczej. Była to okazja nie tylko do podsumowania minionych 12 miesięcy, ale także do uhonorowania najbardziej zasłużonych górników.

Jak podkreśla Paweł Ścisłowski, dyrektor oddziału PGNiG w Zielonej Górze, w zielonogórskim oddziale PGNiG pracuje ponad 1700 pracowników:

– Sektor górniczy odgrywa znaczącą rolę w funkcjonowaniu państwa- dodaje Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry.

Zielonogórski oddział Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa obejmuje cztery regiony: Dolny Śląsk, Lubuskie, Wielkopolskę i Zachodniopomorskie.