Modernizacja zielonogórskiego deptaka to jeden z najistotniejszych planów budżetowych miasta na rok 2025. Mowa tu zwłaszcza o przebudowie odcinka od pomnika Bachusa aż do pl. Bohaterów, gdzie mają powstać m.in. nowe nasadzenia, ławki oraz fontanna. Magistrat planuje także wymianę nawierzchni, ale jej ostateczny wygląd będzie zależał od mieszkańców.

Z tej przyczyny Urząd Miasta zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w najbliższy wtorek (10 grudnia) od 15 do 17 oraz w czwartek (12 grudnia) od 10 do 12.

– Zaproponujemy mieszkańcom dwie koncepcje nawierzchni– zauważa Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry.

– Decyzja jest całkowicie zależna od mieszkańców, podobnie jak było w przypadku zadaszenia amfiteatru – dodaje prezydent Pabierowski.

Konsultacje będą się odbywać w specjalnym punkcie usytuowanym przy al. Niepodległości 10.