Zielonogórscy radni zabierają głos w sprawie zbliżających się wyborów na prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

Jak już informowaliśmy na naszej antenie, Robert Kornalewicz, zielonogórski prawnik, radny miejski i działacz piłkarski, złożył wniosek do Urzędu Miasta Zielona Góra o kontrolę statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

Chodzi o wprowadzenie zmian umożliwiających większej liczbie kandydatów udział w zaplanowanych na kwiecień wyborach na prezesa związku. Obecnie jedynym kandydatem jest dotychczasowy prezes, Robert Skowron, który uzyskał 246 na 252 możliwe rekomendacje członków LZPN.

Radosław Brodzik, radny Koalicji Obywatelskiej, mówił dziś o tym w audycji „Sobota po 9.00”:

Wiesław Kuchta, radny klubu Zielona Razem, podkreślał natomiast, że statut LZPN powstał zgodnie z prawem:

Jak zaznaczała Bożena Ronowicz, radna Prawa i Sprawiedliwości, statut LZPN obowiązuje już od lat i do tej pory nikt nie zgłaszał zastrzeżeń co do jego treści:

Jarosław Flakowski, wiceprezydent Zielonej Góry, tłumaczył natomiast, że kontrola magistratu jest możliwa jedynie w obszarze legalności działania stowarzyszenia:

Do tematu będziemy jeszcze wracać.