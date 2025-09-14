Wyjątkowy film dla wyjątkowego człowieka – w niedzielne popołudnie odbyła się premiera projekcji „Tonie sen”, nakręconej ku pamięci Tomasza Włocha, twórcy przystani w Cigacicach. Animator kultury i działacz społeczny zmarł 31 maja bieżącego roku.

Dokument powstał w trakcie polsko-niemieckiej wymiany w ramach działań Rzecznego Międzynarodowego Domu Spotkań w Cigacicach.

– Nasze środowisko nadal nie otrząsnęło się po śmierci Tomka – przyznaje Szymon Mizera, kapitan „Statku Kultury” oraz prezydent stowarzyszenia „Kod_krowa”:

– Wspólnie musimy podjąć decyzję, czy jesteśmy gotowi kontynuować projekt realizowany przez Tomasza – dodaje Szymon Mizera:

– Tomasz pozostawił po sobie wspaniałą pamiątkę, którą należy rozwijać – podkreśla Zenona Golc, uczestniczka spotkania:

O kulisach powstawania filmu opowiada Katarzyna Mizera, wiceprzewodnicząca stowarzyszenia „Kod_krowa”:

– Tomek był dla nas szczególną postacią – przyznaje Katarzyna Mizera:

Premiera filmu „Tonie sen” odbyła się w galerii BWA w Zielonej Górze. W spotkaniu wzięło udział kilkunastu twórców kultury z województwa lubuskiego.