To nie rola a stan umysłu – mówi o swojej pracy Bachus, czyli Marcin Wiśniewski. Na antenie Zielona Góra ocenił minione święto miasta jako bardzo udane. Zwrócił uwagę na zmiany, jakie przechodzi Winobranie na przestrzeni lat:

Zdaniem Marcina Wiśniewskiego, zielonogórzanie od kilku lat coraz liczniej uczestniczą w Winobraniu. Stąd coraz więcej spotkań w grafiku Bachusa, nie tylko tych oficjalnych. To nie jest praca na jeden etat – podkreśla:

Marcin Wiśniewski, który był gościem Rozmowy o 9.00, pełni rolę Bachusa od roku 2007.