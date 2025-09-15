Czym jest fake news i jak wpływa na nasze życie? W bibliotece Norwida zielonogórzanie mogą zobaczyć prace nadesłane na 27. Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny. W tegorocznym konkursie wzięło udział 220 artystów z 43 krajów świata. Na wystawie, która składa się z dwóch części, zgromadzono 100 prac wybranych przez jury. Mówi Maria Radziszewska, sekretarz konkursu:

Jury miało twardy orzech do zgryzienia. Temat prac pokazuje zagrożenie płynące z dezinformacji – dodaje Maria Radziszewska:

Wystawa będzie otwarta do 27 września. Dzień wcześniej, o 17.00 odbędzie się finisaż połączony z galą wręczenia nagród. Druga część ekspozycji znajduje się przed centrum handlowym przy ul. Wrocławskiej. Tam prace będzie można oglądać do 24 września.