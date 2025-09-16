Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej uczcili dzisiaj swoje święto. Podczas uroczystości, które odbyły się na placu przed Urzędem Celno-Skarbowym w Zielonej Górze, wręczono odznaczenia i awanse zasłużonym urzędnikom. Przyjęto także do służby nowych funkcjonariuszy – dwa psy tropiące, które mają pomóc w zwalczaniu m.in. przemytu substancji niedozwolonych.

Do zadań Krajowej Administracji Skarbowej należy m.in. kontrola podatków, pilnowanie granic i zwalczanie przemytu. Jak mówi Tomasz Czuczejko, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, funkcjonariusze celno-skarbowi odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu państwa:

Zadania Krajowej Administracji Skarbowej ciągle ewoluują, o czym mówi Zbigniew Stawicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów:

Jednym z odznaczonych dzisiaj funkcjonariuszy jest Mirosław Łajło, który przyznaje, że służba w Krajowej Administracji Skarbowej nie należy do łatwych:

Podczas uroczystości do grona Krajowej Administracji Skarbowej zostały przyjęte dwa labradory. Opiekunka jednego z nich, Agnieszka Przepióra, przyznaje, że psy tropiące znacząco ułatwiają pracę strażnikom:

Podczas dzisiejszej uroczystości zostało odznaczonych 150 funkcjonariuszy.