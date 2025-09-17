Trwa tegoroczna akcja Pola Nadziei. Wszyscy mieszkańcy, którzy chcą wesprzeć materialnie zielonogórskie hospicjum im. Lady Ryder, mogą zakupić cebulki żonkili, które symbolizują solidarność z chorymi.

Cebulki można nabywać w siedzibie hospicjum przy ul. Zyty. – Chcemy pokazać naszym podopiecznym, że ich wspieramy i jesteśmy z nimi w tym trudnym czasie – mówi Anna Kwiatek, dyrektor placówki:

Mieszkańcy Zielonej Góry jak co roku pokazują swoje wielkie serce – dodaje Anna Kwiatek:

Cebulki można odbierać w hospicjum po wcześniejszym umówieniu się. Akcja podsumowująca tegoroczne Pola Nadziei odbędzie się w sobotę, 27 września.