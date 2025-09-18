Miejski Zakład Komunikacji pokaże swoją pracę od kuchni. W najbliższą sobotę (20.09.2025), w siedzibie MZK przy ul. Chemicznej odbędzie się dzień otwarty. Całość ruszy o 10.00.

– Mieszkańcy będą mogli porozmawiać z pracownikami, usiąść za kierownicą autobusów i przetestować myjnię – zapowiada Robert Karwacki, prezes MZK:

Z roku na rok coraz więcej pasażerów korzysta z komunikacji miejskiej – podaje MZK. W tej chwili to ponad 81 tysięcy osób dziennie. Na ulice miasta wyjeżdża też coraz więcej autobusów – zaznacza Jacek Newelski, kierownik działu przewozów MZK:

Do siedziby MZK będzie można dojechać specjalnym autobusem, który odjedzie o godzinie 10.00 z Centrum Przesiadkowego na zajezdnię. Impreza potrwa do 13.00. Sobotni dzień otwarty w MZK organizowany jest w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności obchodzonego w dniach 16-22 września 2025. Jego częścią będzie też Dzień bez Samochodu, który przypada 22 września.