Prezentacja autobusów, pokazy cięcia samochodów czy szkolenia z pierwszej pomocy – między innymi takie atrakcje przygotowano dziś dla mieszkańców, którzy odwiedzą Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.

W zajezdni przy ul. Chemicznej trwa dzień otwarty. Zainteresowane osoby mogą zasiąść za kierownicą najnowszych autobusów, zrobić pamiątkowe zdjęcia, a także porozmawiać z kierowcami i mechanikami.

W imprezie bierze udział kilkaset osób, które podkreślają, że w ostatnich latach MZK bardzo się rozwinęło:

– Zależy nam na tym, by zachęcić mieszkańców do korzystania z naszego taboru – przyznaje Robert Karwacki, prezes MZK w Zielonej Górze:

– Na przestrzeni lat, praca w MZK wyraźnie się zmieniła – mówi Michał Niemczynowski, pracownik Działu Przewozów MZK:

Dzień otwarty zorganizowano w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności. Impreza zakończy się o godzinie 13.