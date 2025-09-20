Kolejne niebezpieczne zdarzenie z udziałem hulajnogi elektrycznej w Zielonej Górze.

Na ul. Batorego kierujący hulajnogą przewrócił się i doznał obrażeń. Jak ustalili policjanci, poruszał się pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Hulajnogi, które mogą przekraczać 20 km/h, nie spełniają definicji hulajnogi elektrycznej i z mocy prawa traktowane są jak motorowery. To oznacza, że wymagają rejestracji, ubezpieczenia i uprawnień.

Jak podkreśla podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, jazda takim pojazdem to nie tylko ryzyko kary, ale też realne zagrożenie dla zdrowia kierujących:

O losie kierującego hulajnogą zdecyduje sąd.