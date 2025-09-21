Cztery firmy chętne do przebudowy zielonogórskiego amfiteatru. W czwartek miasto otworzyło oferty złożone w przetargu. Władze Zielonej Góry poinformowały też, że w Urzędzie Marszałkowskim został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji.

Mówił o tym na antenie Radia Zielona Góra prezydent Marcin Pabierowski:

Trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Jak mówił Marcin Pabierowski, firmy miały sporo zapytań do wykonania konstrukcji dachowej:

Przypomnijmy, spośród dwóch koncepcji, które wybierali zielonogórzanie, wygrał plan obiektu z dachem w kształcie muszli. Modernizacja amfiteatru ma być wykonana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wybrany wykonawca będzie miał 12 miesięcy na przygotowanie projektu i 22 miesiące na roboty budowlane. Szacunkowa wartość projektu to ponad 75 milionów złotych. Miasto ubiega się o 35 milionów ze środków unijnych, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027, i ponad 6 milionów z budżetu państwa.