Porady prawne, nauka języka polskiego czy wsparcie psychologiczne – to tylko niektóre z form pomocy, które oferuje Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Zielonej Górze.
Z okazji światowego dnia migranta, placówka ma dziś dzień otwarty. Podczas imprezy zorganizowano m.in. warsztaty tańca i śpiewu oraz konsultacje z doradcą zawodowym dla cudzoziemców.
– Nasze centrum funkcjonuje już od ponad 20 lat. Wsparcie może otrzymać każdy obcokrajowiec – informuje Dominika Iwan, kierownik projektów Caritas:
– Oferujemy wiele form wsparcia – przyznaje Dominika Iwan:
Iryna Brovko od kilku lat przebywa w Zielonej Górze i przyznaje, że wsparcie otrzymane od mieszkańców i różnych instytucji było bezcenne:
Sylwia Grzyb, rzecznik prasowy diecezjalnej Caritas, podkreśla, że dzień migranta jest świętowany od ponad stu lat:
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest od 1914 roku. Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom znajduje się przy ul. Dworcowej 21.
