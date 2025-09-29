Lubuski Zespół Pieśni i Tańca przygotowuje dni otwarte dla mieszkańców. Od najbliższego czwartku (2 października) w Regionalnym Centrum Animacji Kultury będą odbywać się warsztaty edukacyjno-artystyczne.
W planach m.in. spotkanie z choreografem oraz zajęcia wokalne dla dzieci.
– Planujemy cykl wydarzeń, które mają na celu popularyzację tradycyjnej kultury ludowej. Pierwsze zajęcia odbędą się 2 października- informuje Anna Obara-Uberna, instruktor tańca ludowego:
Podczas drugiego dnia wydarzenia, zielonogórzanie będą mogli podziwiać wystawę fotograficzną oraz koncert zespołu ludowego – zaznacza Anna Obara-Uberna:
Harmonogram dni otwartych znajdziecie na stronie internetowej Regionalnego Centrum Animacji Kultury.
Polecamy
Biblioteka Norwida ze wsparciem z KPO. Wkrótce kolejne konferencje naukowe
Biblioteka Norwida otrzymała 235 tysięcy złotych w ramach funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację czterech projektów....Czytaj więcejDetails