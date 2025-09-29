Choć sezon motocyklowy zbliża się do końca, na drogach wciąż pojawia się wielu motocyklistów. Jak informuje zielonogórska policja, miniona niedziela przyniosła dwa groźne wypadki na trasie między Kalskiem a Rosinem.

Najpierw motocyklista zderzył się z samochodem, którego kierująca wymusiła pierwszeństwo. Chwilę później na tej samej drodze kierowca osobówki uderzył w tył motocykla, co wywołało efekt domina i kolejne stłuczki. W obu przypadkach motocykliści trafili do szpitala ze złamanymi żebrami.

Kierowcy samochodów muszą pamiętać, że motocyklista to pełnoprawny uczestnik ruchu – uczulają mundurowi. Kierowcy powinni sprawdzać lusterka i martwe pole, zachować odstęp i nie wymuszać pierwszeństwa. Motocykliści, nie powinni natomiast przeceniać swoich możliwości.