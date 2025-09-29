Trwają prace nad projektem budżetu Zielonej Góry na 2026 rok. Dokument musi być gotowy do połowy listopada.

Jak podkreślał dziś w audycji „Wokół Miasta” Dariusz Legutowski, radny Koalicji Obywatelskiej, plan finansowy na przyszły rok będzie przede wszystkim proinwestycyjny:

Podobnego zdania jest Filip Gryko z klubu radnych Zielona Razem. Jak podkreślał, zielonogórska gospodarka potrzebuje nowych inwestycji:

Grzegorz Maćkowiak, radny Prawa i Sprawiedliwości, podkreślał w audycji „Wokół Miasta”, że brakuje inwestycji poza ścisłym centrum Zielonej Góry:

Prace nad projektem przyszłorocznego budżetu rozpoczęły się na początku września. Zanim dokument trafi pod głosowanie radnych będzie musiał otrzymać pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.