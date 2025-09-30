Zielonogórski deptak już w najbliższą sobotę, 4 października, zostanie opanowany przez młodych artystów. Wszystko przez koncert Zielona Góra Mocnych Dźwięków, który odbędzie się przy ratuszu. Na scenie wystąpią zespoły tworzące różne gatunki muzyczne, m.in. death metal i rap.

Za koncert odpowiada Młodzieżowa Rada Miasta we współpracy z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury. Jak mówi Olivier Wołkowicz, przewodniczący rady młodzieży, wydarzenie ma być okazją do promocji młodych artystów i integracji młodego pokolenia:

Na naszej scenie wystąpi ośmiu artystów – dodaje Hanna Przybylska, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta:

Radny Radosław Brodzik zapowiada, że młodzi aktywiści mają w planach organizację wielu wydarzeń i imprez:

Koncert Zielona Góra Mocnych Dźwięków rozpocznie się o 15:00 i potrwa do 20:00. Wstęp jest wolny.