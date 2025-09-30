Zielonogórskie sołectwa z nowym statutem. Rada Miasta Zielona Góra przyjęła projekty uchwał dotyczące uporządkowania zasad funkcjonowania wszystkich 17 podmiotów.

Jak tłumaczy Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, to regulacje formalne:

Jak dodaje Jacek Budziński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zielona Góra (PiS), wprowadzone zmiany uporządkują m.in. kwestie związane z wyborem sołtysa:

Statut, każdego z 17-stu sołectw, określa również rolę sołtysa i zadań rady sołeckiej. Ponadto, porządkuje kwestie związane z organizacją zebrań wiejskich.