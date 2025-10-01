Spacer z przewodnikiem, tworzenie kwiatów z bibuły czy wspólne ognisko – to tylko niektóre z atrakcji, które przygotowuje Muzeum Etnograficzne w Ochli.

Wszystko to w ramach wydarzenia „Weekend seniora z kulturą”, które rozpocznie się już w najbliższą sobotę. Mieszkańcy będą mieli okazję do zwiedzania obiektów i poznawania dawnych tradycji.

– Zachęcamy państwa do wspólnej zabawy – mówi Tadeusz Woźniak, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Ochli:

Po okazaniu karty seniora, wstęp na teren muzeum oraz wszystkie atrakcje będą bezpłatne.