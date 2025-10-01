Dziś (1 października) w nocy, po godzinie 3:00, 40-letnia kobieta kierująca volkswagenem straciła panowanie nad pojazdem. Auto wypadło z drogi na łuku, uderzyło w jedno drzewo, a następnie zatrzymało się na kolejnym.

Kierująca zdołała wyjść z samochodu o własnych siłach. Pasażer – uwięziony w pojeździe – został wydobyty przez strażaków przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Kobieta również została hospitalizowana.

Policja potwierdziła, że kierująca była pod wpływem alkoholu. Miała aż 1,5 promila w wydychanym powietrzu.

Za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności, ale sąd może wymierzyć surowszą karę ze względu na okoliczności zdarzenia i stan poszkodowanego.

Policja przypomina, że „każda ilość alkoholu zwiększa ryzyko wypadku. To nie tylko statystyka, to ludzkie życie, które w jednej chwili może się skończyć”.