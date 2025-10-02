Październik to miesiąc walki z rakiem piersi – przypominają przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym okresie szczególnie popularne są badania profilaktyczne. Powinny je wykonywać kobiety powyżej 20 roku życia.

Joanna Branicka, rzecznik prasowy Lubuskiego Oddziału NFZ, przypomina, że wczesne wykrycie choroby ma ogromne znaczenie i zwiększa szanse na końcowy sukces:

– Reagujmy na każdy sygnał, który wysyła nam nasz organizm – apeluje Joanna Branicka:

Miesiąc Świadomości Raka Piersi, czyli tzw. różowy październik, celebrowany jest na świecie od 1985 roku.

Więcej o programie znajdziecie na stronie >>www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/programy-profilaktyczne/<<.

Mammobusy w 11 powiatach

Powiat gorzowski

4 października – Gorzów Wielkopolski, ul. Myśliborska 37, przy CH VENDO PARK od 9.00 do 14.00 – MAMMO-MED,

7 października – Kostrzyn nad Odrą, ul. Niepodległości 11, przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji od 9.00 do 15.00 – DIAGNOSTYK,

7 października – Witnica, plac Andrzeja Zabłockiego 6, koło Urzędu Miasta i Gminy, od 9.00 do 15.00 – DIAGNOSTYK,

8 października – Gorzów Wielkopolski, ul. Rondo Niepodległości 11, przy Biedronce od 9.00 do 15.00 – DIAGNOSTYK,

8 października – Kostrzyn nad Odrą, ul. Niepodległości 11, przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji od 9.00 do 14.00 – MAMMO-MED,

26 października – Kostrzyn nad Odrą, ul. Niepodległości 11, przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji od 9.00 do 17.00 – GENEVATRUST,

26 października – Witnica, plac Andrzeja Zabłockiego 6, przy Urzędzie Miasta i Gminy, od 9.00 do 17.00 – GENEVATRUST.

Powiat krośnieński

4 października – Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego 3, przy Hali Sportowo- Widowiskowej OSIR, od 9.00 do 15.00 – DIAGNOSTYK.

Powiat międzyrzecki

7 października – Skwierzyna, ul. Rynek 1, przy Urzędzie Miasta, od 9.00 do 15.00 – DIAGNOSTYK,

25 października – Międzyrzecz, ul. Rynek 12, przy Urzędzie Miasta, od 9.00 do 17.00 – GENEVATRUST,

25 października – Międzyrzecz, ul. Rynek 8, przy Urzędzie Miasta, od 9.00 do 17.00 – GENEVATRUST.

Powiat nowosolski

1 października – Nowa Sól, ul. Matejki 16, przy Intermarche, od 9.00 do 15.00 – DIAGNOSTYK.

Powiat słubicki

6 października – Słubice, ul. Wojska Polskiego 140, przy kościele, od 9.00 do 15.00, DIAGNOSTYK,

7 października – Słubice, ul. Akademicka 1, na przystanku autobusowym przy Urzędzie, od 9.00 do 14.00, MAMMO-MED.



Powiat sulęciński

6 października – Sulęcin, ul. Poznańska 4, przy Intermarche, od 9.00 do 15.00 – DIAGNOSTYK,

7 października – Torzym, ul. Wolności 1, na Placu Wolności, od 9.00 do 14.00 – MAMMO-MED.

Powiat świebodziński

2 października – Zbąszynek, Długa 1, przy przychodni lekarskiej, od 9.00 do 15.00, DIAGNOSTYK,

3 października – Świebodzin, ul. Sulechowska 6, na basenie miejskim „Świewoda”, od 9.00 do 15.00, DIAGNOSTYK,

3 października – Szczaniec, ul. Lipowa 5, na boisku sportowym, od 9.00 do 15.00, DIAGNOSTYK,

5 października – Szczaniec, ul. Herbowa 1, przy stadionie, od 9.00 do 14.00, MAMMO-MED,

6 października – Łagów, ul. Mostowa 1, przy aptece, od 9.00 do 15.00, DIAGNOSTYK,

6 października – Zbąszynek, ul. Długa 1, przy Ośrodku Zdrowia, od 9.00 do 14.00, MAMMO-MED.

Powiat wschowski

1 października – Wschowa, ul. Plac Kosynierów 2, na Placu Kosynierów, od 9.00 do 15.00, DIAGNOSTYK,

2 października – Wschowa, ul. Plac Kosynierów 2, na Placu Kosynierów, od 9.00 do 15.00, DIAGNOSTYK.

Powiat zielonogórski

1 października – Sulechów, ul. Licealna 10b, przy basenie miejskim, od 9.00 do 15.00 – DIAGNOSTYK,

2 października – Bojadła, ul. Boczna 1a, przy Gminnym Ośrodku Kultury, od 9.00 do 15.00 – DIAGNOSTYK,

6 października – Sulechów, ul. Licealna 10b, przy basenie miejskim, od 9.00 do 14.00 – MAMMO-MED,

24 października – Zielona Góra, ul. Traugutta 10, przy Zakładzie Linii Kolejowych, od 9.00 do 16.00 – LUX- MED.

Powiat żagański

1 października – Żagań, ul. Jana Pawła II 15, przy Pałacyku, od 9.00 do 15.00 – DIAGNOSTYK,

26 października – Wiechlice, Wiechlice 53, na strzelnicy Wiechlice, od 12.00 do 15.00 – DIAGNOSTYK.

Powiat żarski

1 października – Żary, ul. Skarbowa 2, przy przychodni lekarskiej, od 9.00 do 15.00 – DIAGNOSTYK,

2 października – Żary, ul. Skarbowa 2, przy przychodni lekarskiej, od 9.00 do 15.00 – DIAGNOSTYK.

Mammografię przesiewową można również wykonać w placówce stacjonarnej w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Żarach.



W tym roku z badań przesiewowych w ramach programu profilaktyki raka piersi w województwie lubuskim skorzystało ponad 26 tysięcy kobiet. Z tego u 70 kobiet wykryto zmianę złośliwą a 275 kobiet wymagało dalszej diagnostyki. Procent objęcia populacji kobiet w wieku 45-74 wynosi prawie 40 procent, co oznacza, że do programu może zgłosić się jeszcze ponad 130 tys. kobiet.