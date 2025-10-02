Wymiana doświadczeń, omówienie wyzwań edukacyjnych oraz formy współpracy z uczniami, to główne zagadnienia, które poruszono podczas konferencji naukowej pod nazwą „Uczeń ukraiński w polskiej szkole”. W spotkaniu wzięli udział pedagodzy z całego kraju oraz specjaliści z Ukrainy.
Według badań, co piętnasty uczeń w zielonogórskich szkołach jest obcokrajowcem. Doprowadza to do nieporozumień pomiędzy młodzieżą oraz problemów emocjonalnych.
Jak podkreśla Paweł Zapeński, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, dzieci z Ukrainy wymagają dodatkowej opieki:
Zdaniem prof. Inetty Nowosad, członkini Komitetu Nauk Pedagogicznych, Polskiej Akademii Nauk, młodzież z Ukrainy mierzy się z wieloma wyzwaniami:
– Dzieci i nauczyciele z Polski muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości – mówi prof. Magdalena Szpunar, socjolożka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:
Vladyslav Tkachuk, uczeń zielonogórskiego „Lotnika”, podkreśla, że w trakcie edukacji w Polsce, nauczyciele i rówieśnicy zawsze byli tolerancyjni, a wszelkie problemy szybko się rozwiązywały:
Konferencję zorganizował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.
