Budowa wiaduktu na ulicy Zjednoczenia w Zielonej Górze przebiega sprawnie i nawet szybciej, niż zakładano.

Jak informuje Paweł Tonder, zastępca prezydenta miasta, wykonawca zakończył już montaż belek ustroju nośnego i obecnie prowadzone są prace przy dozbrajaniu konstrukcji:

Wiceprezydent dodaje, że prace wyprzedzają harmonogram robót:

Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec przyszłego roku, jednak – jak zaznacza zastępca prezydenta – jest szansa, że kierowcy pojadą nowym wiaduktem wcześniej.