Możliwości terapii pacjentów neurologicznych, rola sztucznej inteligencji w medycynie oraz profilaktyka choroby Alzheimera – między innymi takie tematy są poruszane podczas dzisiejszej XIII Lubuskiej Konferencji Neurologicznej, która odbywa się w Zielonej Górze. Biorą w niej udział lekarze i naukowcy z całej Polski oraz studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń z zakresu neurologii oraz wyznaczenie nowych kierunków leczenia. Jak mówi dr n. med. Szymon Jurga, jeden z organizatorów, choroby neurologiczne są w większości schorzeniami cywilizacyjnymi:

Wśród najczęstszych schorzeń neurologicznych wymienia się m.in. udary i stwardnienie rozsiane, o czym mówi dr hab. n. med. Adam Kobayashi z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

Rola sztucznej inteligencji w medycynie jest coraz większa – dodaje Adam Kobayashi:

Zdaniem prof. Wojciecha Strzyżewskiego, rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, dzięki takim konferencjom nasza uczelnia może się rozwijać naukowo:

W konferencji bierze udział kilkadziesiąt osób.