Główna scena, magazyn kostiumów czy garderoba – to tylko niektóre z pomieszczeń, które mogli dziś podziwiać najstarsi widzowie Lubuskiego Teatru.

W ramach „Weekendu seniora z kulturą” w poniedziałek odbyło się uroczyste zwiedzanie placówki. Mieszkańcy mieli okazję do zapoznania się z urządzeniami, które na co dzień pomagają w grze aktorów.

– Teatr skrywa przed nami wiele tajemnic – podkreślają uczestnicy spotkania:

Przewodnikiem podczas spaceru była Joanna Marcinkowska, konsultant programowy w Lubuskim Teatrze:

W spotkaniu wzięło udział kilkanaście osób. Przypomnijmy że w ramach „Weekendu z kulturą” zielonogórzanie mogli również podziwiać m.in. Muzeum Etnograficzne w Ochli.