Specjaliści z całego kraju przyjadą do Zielonej Góry, aby rozmawiać o problematyce zaburzeń alkoholowych. Trwają zapisy do udziału w konferencji naukowej pt. „FASD – niewidzialne zaburzenia”. Wydarzenie odbędzie się 23 października i jest skierowane w szczególności do osób, którzy w swojej pracy spotykają się z problematyką FASD.

– Warto poszerzać swoją wiedzę, aby móc uświadamiać innych o potencjalnych zagrożeniach – mówi Kamila Kowalczyk-Laskowska, specjalistka w Biurze Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom:

– Zaburzenia alkoholowe są poważnym problemem – przyznaje Kamila Kowalczyk-Laskowska:

Z powodu ograniczonej liczby miejsc organizatorzy proszą o wcześniejsze zapisanie się na listę zgłoszeń. Więcej informacji można znaleźć na Facebooku Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze.