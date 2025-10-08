Jak powinna wyglądać współpraca między samorządem a lokalnymi firmami? – na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy I Forum Przedsiębiorców i Samorządowców, które odbyło się w Zielonej Górze. Uczestnicy debatowali na temat zmian potrzebnych m.in. w przepisach podatkowych oraz w przygotowywaniu dokumentów przetargowych.

Grono samorządowców reprezentował m.in. burmistrz Sulechowa, Wojciech Sołtys. Jak sam przyznaje, współpraca miasta i biznesu jest niezwykle ważna:

– Czekamy na wiele zmian w przepisach, które ułatwią chociażby sporządzanie dokumentacji – mówi Radosław Rutkowski, przedsiębiorca z Gorzowa Wielkopolskiego:

– Chcieliśmy stworzyć przestrzeń do dialogu i wzajemnej współpracy – dodaje Emilia Zadwórna, organizatorka forum:

W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób.