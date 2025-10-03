Rozmowy ze specjalistami, poprawa wizerunku czy udział w kursach zawodowych – to tylko niektóre z metod, które mogą nam pomóc w znalezieniu nowej pracy. W Zielonej Górze odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono sytuację osób po 45 roku życia.

Według statystyk, wielu z nich rezygnuje z rozwoju osobistego i ma problem z zaadaptowaniem się do nowego miejsca pracy.

– Podczas rozmów kwalifikacyjnych, pracodawcy zwracają uwagę na wiele czynników – podkreśla Magdalena Rybczyńska, kierownik Centrum Poradnictwa Zawodowego w Zielonej Górze:

– Osoby poszukujące pracy, mogą korzystać z nowych form wsparcia – przyznaje Nina Kowalonek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze:

Jedną z prelegentek podczas wydarzenia była Klaudia Dolata, wiceprezes jednej z lokalnych firm, która przyznała, że pracodawcy powinni zatrudniać osoby po 45 roku życia:

Spotkanie odbyło się w ramach II Lubuskiego Forum 45+.