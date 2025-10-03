Rozmowy ze specjalistami, poprawa wizerunku czy udział w kursach zawodowych – to tylko niektóre z metod, które mogą nam pomóc w znalezieniu nowej pracy. W Zielonej Górze odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono sytuację osób po 45 roku życia.
Według statystyk, wielu z nich rezygnuje z rozwoju osobistego i ma problem z zaadaptowaniem się do nowego miejsca pracy.
– Podczas rozmów kwalifikacyjnych, pracodawcy zwracają uwagę na wiele czynników – podkreśla Magdalena Rybczyńska, kierownik Centrum Poradnictwa Zawodowego w Zielonej Górze:
– Osoby poszukujące pracy, mogą korzystać z nowych form wsparcia – przyznaje Nina Kowalonek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze:
Jedną z prelegentek podczas wydarzenia była Klaudia Dolata, wiceprezes jednej z lokalnych firm, która przyznała, że pracodawcy powinni zatrudniać osoby po 45 roku życia:
Spotkanie odbyło się w ramach II Lubuskiego Forum 45+.
Polecamy
Piotr Gawara nowym przewodniczącym OPZL
Piotr Gawara został nowym przewodniczącym Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Wczoraj w siedzibie zarządu obyły się wybory. W głosowaniu wzięło udział...Czytaj więcejDetails