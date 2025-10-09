Filharmonia Zielonogórska zaprasza na kolejną odsłonę Strings Festival.
W piątkowy wieczór (10 października) o godzinie 19:00 melomani będą mogli usłyszeć między innymi „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego oraz „Cztery pory roku” Astora Piazzolli – dzieła, które łączy wspólny motyw pór roku, choć dzieli je ponad dwieście lat muzycznej historii.
O koncercie opowiada Rafał Kłoczko, gospodarz instytucji.
Filharmonia Zielonogórska zaprasza na koncert w piątek (10 października) o godzinie 19.00.
