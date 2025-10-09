Filharmonia Zielonogórska zaprasza na kolejną odsłonę Strings Festival.

W piątkowy wieczór (10 października) o godzinie 19:00 melomani będą mogli usłyszeć między innymi „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego oraz „Cztery pory roku” Astora Piazzolli – dzieła, które łączy wspólny motyw pór roku, choć dzieli je ponad dwieście lat muzycznej historii.

O koncercie opowiada Rafał Kłoczko, gospodarz instytucji.

