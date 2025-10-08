Warsztaty z orientacji w terenie, spotkania ze specjalistami oraz zajęcia z wolontariuszami – Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem rusza z nowym projektem „NOWE FIO”. Jest on zaadresowany do 20 osób z niepełnosprawnościami. Oprócz warsztatów, uczestnicy będą także mieli okazję na zwiedzanie instytucji kultury, m.in. muzeum PRL w Zatoniu.

Jak mówi Rafał Kondraciuk, tyflospecjalista z Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem, w ciągu trwania projektu będą zrealizowane 32 szkolenia w całej Polsce:

Zapisy odbywają się bezpośrednio w biurze fundacji przy ul. Lisowskiego 3 w Zielonej Górze. O innych inicjatywach można poczytać na stronie https://www.szansadlaniewidomych.org/pl/.