Pracownicy jednostek budżetowych otrzymają podwyżki w wysokości 3,9%. Porozumienie w tej sprawie podpisano podczas dzisiejszej sesji rady miasta, po wcześniejszych rozmowach z przedstawicielami związków zawodowych.
Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, podkreśla, że kompromis jest dużym sukcesem dla obu stron, a wzrost wynagrodzenia będzie dotyczył kilku tysięcy mieszkańców:
– To były wyjątkowo trudne negocjacje. Obie strony nie są w pełni zadowolone – przyznaje Krzysztof Peno, przewodniczący Międzyzwiązkowego Porozumienia Związkowego Zielona Góra 2015:
Podwyżki będą obowiązywały od 1 stycznia 2026 roku.
Polecamy
Radni przyjęli plan miejscowy dla Osadniczej
Zielonogórscy radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy torami kolejowymi a ulicą Osadniczą. Jak wyjaśnia Małgorzata Maśko-Horyza,...Czytaj więcejDetails