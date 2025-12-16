Pracownicy jednostek budżetowych otrzymają podwyżki w wysokości 3,9%. Porozumienie w tej sprawie podpisano podczas dzisiejszej sesji rady miasta, po wcześniejszych rozmowach z przedstawicielami związków zawodowych.

Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, podkreśla, że kompromis jest dużym sukcesem dla obu stron, a wzrost wynagrodzenia będzie dotyczył kilku tysięcy mieszkańców:

– To były wyjątkowo trudne negocjacje. Obie strony nie są w pełni zadowolone – przyznaje Krzysztof Peno, przewodniczący Międzyzwiązkowego Porozumienia Związkowego Zielona Góra 2015:

Podwyżki będą obowiązywały od 1 stycznia 2026 roku.