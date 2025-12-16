Zielona Góra ma budżet na 2026 rok. Za przyjęciem planu finansowego zagłosowało 20 radnych Koalicji Obywatelskiej i Zielonej Razem. Klub PiS był przeciw.
Przypomnijmy – po stronie wydatków zaplanowano ponad 1,7 mld zł, natomiast dochody mają wynieść około 1,5 mld zł. Deficyt w 2026 roku ma sięgnąć około 192 mln zł, a zadłużenie miasta na koniec przyszłego roku ma wynieść około 880 mln zł. Jest to związane między innymi z planowanym zaciągnięciem pożyczki w wysokości 125 mln zł.
Jak tłumaczy Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, budżet broni się inwestycjami:
Jak dodaje prezydent, deficyt miasta jest pod kontrolą:
Z planem finansowym miasta na 2026 rok można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra.
