Zielonogórscy radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy torami kolejowymi a ulicą Osadniczą.

Jak wyjaśnia Małgorzata Maśko-Horyza, szefowa Departamentu Rozwoju Miasta w zielonogórskim magistracie, dokument przewiduje funkcję usługową oraz umożliwia działalność zakładów produkcyjnych:

Warto dodać, że inwestor wnioskował również o dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej. Jednak teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych oraz działających zakładów produkcyjnych, dlatego – jak podkreślała szefowa Departamentu Rozwoju Miasta – plan nie przewiduje tam możliwości budowy bloków.