Nowe autobusy w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Zielonej Górze. To trzy minibusy, które wkrótce wyjadą na zielonogórskie ulice. Pojazdy czekają na odbiór, a MZK na uruchomienie nowych linii – na początku przyszłego roku.

Mówi Robert Karwacki, prezes MZK:

W kolejnych latach na zielonogórskie ulice ma wyjechać jeszcze 8 nowych elektrycznych autobusów. – Postępowanie przetargowe na pierwsze pojazdy ruszy już na dniach – zapowiada Robert Karwacki:

Autobusy elektryczne to dzisiaj 79 procent floty zielonogórskiego MZK. Według planów, w 2029 roku, wszystkie autobusy miejskiego przewoźnika mają być elektryczne. Robert Karwacki był gościem Rozmowy o 9.00.