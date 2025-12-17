Trwa akcja „Choinka dla życia”, odbywająca się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Wszyscy mieszkańcy, którzy oddadzą dzisiaj krew lub osocze, będą mogli otrzymać świąteczne drzewko. „Choinka dla życia” to wspólna inicjatywa RCKiK i Lasów Państwowych.

W akcję, jak co roku, chętnie włączają się zielonogórzanie. Jak przyznają krwiodawcy, takie inicjatywy to dobra motywacja do jeszcze częstszego oddawania krwi:

– Krew w naszych bankach jest cały czas na wagę złota – mówi Monika Giblewska, kierownik działu dawców i pobierania RCKiK:

– Można powiedzieć, że choinkami z lubuskich lasów chcemy promować krwiodawstwo – dodaje Kacper Woźniak ze straży leśnej Nadleśnictwa Przytok:

Dla zielonogórzan przygotowano łącznie 120 drzewek. Akcja „Choinka dla życia” potrwa do godz 14:30.