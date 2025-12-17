Trwa akcja „Choinka dla życia”, odbywająca się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Wszyscy mieszkańcy, którzy oddadzą dzisiaj krew lub osocze, będą mogli otrzymać świąteczne drzewko. „Choinka dla życia” to wspólna inicjatywa RCKiK i Lasów Państwowych.
W akcję, jak co roku, chętnie włączają się zielonogórzanie. Jak przyznają krwiodawcy, takie inicjatywy to dobra motywacja do jeszcze częstszego oddawania krwi:
– Krew w naszych bankach jest cały czas na wagę złota – mówi Monika Giblewska, kierownik działu dawców i pobierania RCKiK:
– Można powiedzieć, że choinkami z lubuskich lasów chcemy promować krwiodawstwo – dodaje Kacper Woźniak ze straży leśnej Nadleśnictwa Przytok:
Dla zielonogórzan przygotowano łącznie 120 drzewek. Akcja „Choinka dla życia” potrwa do godz 14:30.
Polecamy
Seniorzy mogą wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu z pierwszej pomocy
Zielonogórscy seniorzy mają okazję poznać podstawy pierwszej pomocy. Fundacja RONDO organizuje bowiem bezpłatne szkolenia z ratownikiem medycznym, które odbędą się...Czytaj więcejDetails