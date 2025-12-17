Zielonogórscy seniorzy mają okazję poznać podstawy pierwszej pomocy. Fundacja RONDO organizuje bowiem bezpłatne szkolenia z ratownikiem medycznym, które odbędą się 19 i 22 grudnia. Osoby starsze dowiedzą się m.in. jak korzystać z defibrylatora oraz jak postępować w przypadku zasłabnięć.
Jak mówi Marta Kościelecka z Fundacji RONDO, kurs pierwszej pomocy ma przygotować osoby starsze na szybkie reagowanie w przypadku niebezpiecznych sytuacji:
Każdy uczestnik szkolenia będzie mógł wykonać uciski RKO na fantomach – dodaje Marta Kościelecka:
Zapisy na szkolenie pierwszej pomocy odbywają się poprzez numer telefonu podany na stronie internetowej Fundacji RONDO. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt „Czas, który Łączy” finansowanego ze środków Miasta Zielona Góra.
