Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Zielonej Góry. Podczas wieczornej uroczystości w kościele pw. św. Urbana harcerze przekazali ogień mieszkańcom miasta. Celem akcji jest promowanie idei pokoju, miłości i nadziei.

Ogień światełka pokoju został odpalony w Grocie Narodzenia w Betlejem. Jak mówi Bartłomiej Walkowski, komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, lubuscy harcerze otrzymali ogień podczas zjazdu w Zakopanem:

– Betlejemskie Światło Pokoju dociera do wszystkich miejscowości w Polsce – dodaje Bartłomiej Walkowski:

Jak mówi Zuzanna Jagodzińska z hufca Zielona Góra, idea światła betlejemskiego ma nas skłaniać do rozwiązywania konfliktów i sporów:

Betlejemskie Światło pokoju znajduje się we wszystkich zielonogórskich parafiach.