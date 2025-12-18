Linia 102 będzie miała wydłużoną trasę, linia 104 sprawdziła się w przejazdach po zielonogórskim cmentarzu – ocenia Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze. Jak mówi prezes spółki Robert Karwacki, tak zwana linia szpitalna 102, która prowadzi m.in. przez dworzec główny i ul. Chrobrego do lecznicy, nie notuje dużego obłożenia. To połączenie funkcjonuje od 1 września 2025:

Przypomnijmy na terenie szpitala przygotowano dwa przystanki autobusowe.

Lepiej, w ocenie MZK, sprawdziła się linia 104, jeżdżąca w weekendy po terenie cmentarza przy ul. Wrocławskiej:

Minibusy kursują po zielonogórskim cmentarzu od 18 października – linia nr 104 ma ułatwić dojście do grobów bliskich zwłaszcza starszym mieszkańcom. Autobusy jeżdżą w weekendy i święta i zatrzymują się na 25 przystankach.