Wspólne kolędowanie, życzenia i świąteczne potrawy – to wszystko będzie czekało na zielonogórzan w niedzielę na deptaku, gdzie odbędzie się miejska wigilia. Spotkanie będzie ostatnim akcentem jarmarku bożonarodzeniowego na starówce. Jak co roku, zaplanowano dzielenie się opłatkiem i koncert najmłodszych artystów.

– Chcemy razem celebrować ten wyjątkowy czas – mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Za przygotowanie posiłków odpowiada zielonogórska „Palmiarnia”. Kucharze już szykują pierogi, czerwony barszcz oraz kapustę z grzybami. – To dla nas duże wyzwanie – podkreśla Elżbieta Potęga, szefowa kuchni w „Palmiarni”:

Początek wigilii miejskiej na zielonogórskim deptaku zaplanowano na godzinę 15.00.