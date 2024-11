Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień, w którym Kościół katolicki wspomina wszystkich tych, którzy zostali zbawieni. I choć nastrój tego dnia skłania do refleksji, zadumy i wspomnień, to samo święto powinno napawać wiernych nadzieją i optymizmem.

Jak podkreśla bp Tadeusz Lityński, biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, każdy człowiek jest powołany do świętości:

– Święci mają być dla nas autorytetem i wzorcem moralnym – dodaje bp Tadeusz Lityński.

