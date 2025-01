Musimy usprawnić działanie Zakładu Gospodarki Komunalnej – mówi prezydent Zielonej Góry komentując zmiany, jakie mają zajść w spółce. W najbliższym czasie planowana jest reorganizacja ZGK, a części pracowników nie zostaną przedłużone umowy, które miały charakter czasowy. Spółka szykuje też nowe stawki za wywóz odpadów.

– Na razie nie wiadomo, ile osób obejmie reorganizacja – mówił w Radiu Zielona Góra Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Na lutowej sesji Rady Miasta ma się pojawić uchwała w sprawie nowych opłat za wywóz odpadów w Zielonej Górze. Na dzisiaj konieczna jest dodatkowa kalkulacja – dodawał Marcin Pabierowski:

Miasto szykuje się też do budowy hali do segregacji odpadów. Szacowany koszt zadania to około 150 milionów złotych. Magistrat złożył już wniosek o dofinansowanie do programu FEnIKS. Marcin Pabierowski był gościem Rozmowy o 9.