Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze prowadzi sprawę poszukiwawczą dotyczącą zaginięcia DANIELA MARCILONISZA, 42-letniego mieszkańca Zielonej Góry.

Policjanci dzisiaj (13.1.2025) przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 42-letniego DANIELA MARCILONISZA zamieszkałego w Zielonej Górze przy ulicy Moniuszki.

Zaginiony w dniu stycznia 2025 roku o godzinie 13:00 wyjechał z Zielonej Góry nieznanym busem, nieznanej firny z nieznanymi osobami do Niemczech do miejscowości Bielefeld, do pracy na produkcji w nieustalonej firmie. Ostatni kontakt telefoniczny z bliskimi nawiązał w dniu 10 stycznia 2025 roku po czym się rozłączył i wyłączył telefon. Do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Rysopis: wiek z wyglądu – 42 lata, wzrost – 186-190 cm; sylwetka – szczupła, włosy – krótkie koloru blond, nos – średni, uszy – normalne; oczy – zielone, uzębienie – brak połowy zęba, górnej jedynki.

Znaki szczególne: brak

Opis ubioru i posiadanych przedmiotów: ubrany w granatową kurtkę, ciemne spodnie, ciemne buty miał przy sobie granatowy plecak marki „Reebok”.

Wszystkie osoby, które posiadają informacje o miejscu pobytu zaginionego prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 40; telefon: 47 7952100, dyżurnym jednostki – telefon: 47 7952411, 47 7952412 lub numerem alarmowym 112.