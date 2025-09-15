Arkadiusz Kapała został powołany na stanowisko Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Kapała od początku swojej kariery związany jest z Lasami Państwowymi. Po ukończeniu Technikum Leśnego w Rogozińcu kontynuował naukę na Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Jego zawodowa droga obejmuje niemal wszystkie szczeble w Nadleśnictwie Zielona Góra – od podleśniczego, przez leśniczego, sekretarza, głównego księgowego, aż po zastępcę nadleśniczego i nadleśniczego, gdzie pracował ponad 23 lata.

Od 1 lutego 2021 roku Arkadiusz Kapała pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Zielonej Górze, a od 5 września 2025 roku sprawował obowiązki dyrektora. Teraz oficjalnie objął tę funkcję.