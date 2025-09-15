„Akompaniator” na podstawie scenariusza Anny Burzyńskiej, „Romeo i Julia” Williama Szekspira czy „Tango” Sławomira Mrożka – to tylko niektóre z premier, jakie będzie można zobaczyć na deskach Lubuskiego Teatru w sezonie artystycznym 2025/2026.

Jak zapowiada dyrektor instytucji Robert Czechowski, przed aktorami i widzami intensywny rok. Na deskach zielonogórskiej sceny teatralnej zostanie zaprezentowanych co najmniej sześć nowych tytułów. W repertuarze nie zabraknie również propozycji przygotowanych specjalnie dla najmłodszych:

Warto przypomnieć, że sztuka „Akompaniator” miała swoją premierę podczas Winobraniowych Spotkań Teatralnych. Najbliższy pokaz tej komedii z udziałem aktorki Elżbiety Donimirskiej, wcielającej się w rolę śpiewaczki, odbędzie się w piątek, 19 września, o godz. 19.00.