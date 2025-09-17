Winobranie 2025 przeszło już do historii. Od 6 do 14 września Zielona Góra tętniła życiem – mieszkańcy i turyści mogli korzystać z bogatej oferty jarmarku winobraniowego i miasteczka winiarskiego.

W tym roku do miasta przyjechało ponad 180 kupców z całej Polski. Oferowali m.in. rękodzieło i żywność. Na Placu Bohaterów stanął Lunapark, a przy ratuszu swoje stoiska tradycyjnie rozstawili winiarze.

Dni Zielonej Góry w „Rozmowie o 9.00” podsumował dzisiaj Zdzisław Strach, prezes Centrum Biznesu:

– Jedną z najważniejszych zmian Winobrania 2025 było powiększenie Miasteczka Winiarskiego i zintegrowanie go ze strefą produktów regionalnych – podkreślał prezes Centrum Biznesu:

– Dochód z wynajmu stoisk podczas jarmarku przeznaczany jest na organizację kolejnych edycji Winobrania oraz bieżącą działalność spółki – podkreślał Zdzisław Strach:

To było ostatnie Winobranie, za którego stronę techniczno–logistyczną odpowiadało Centrum Biznesu. Spółka jest bowiem w likwidacji, a jej zadania najpewniej przejmą Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich