Kto przejmie kompetencje Centrum Biznesu? Przypomnijmy, miejska spółka od sierpnia jest w stanie likwidacji.

Do jej zadań należała m.in. organizacja miejskich jarmarków oraz obsługa techniczno-logistyczna Winobrania.

Jak mówił w Radiu Zielona Góra dotychczasowy prezes i obecny likwidator spółki, Zdzisław Strach, proces potrwa kilka miesięcy:

Jak dodawał Zdzisław Strach, najprawdopodobniej kompetencje Centrum Biznesu przejmą Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich:

Zdzisław Strach był dzisiaj gościem „Rozmowy o 9.00” w Radiu Zielona Góra.