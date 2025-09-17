Najbliższe tygodnie upłyną pod znakiem wielu wydarzeń kulturalnych w bibliotece Norwida. Zielonogórska książnica świętuje bowiem urodziny swojego patrona. Spotkania autorskie, monodram i premiera albumu – to tylko niektóre inicjatywy, w których będą mogli wziąć udział zielonogórzanie.

Tegoroczne urodziny Norwida będą inne niż zwykle. Oprócz rozważania twórczości tego wieszcza, mieszkańcy poznają także innych autorów, o czym mówi dr Andrzej Buck, dyrektor książnicy:

Pierwsza impreza odbędzie się już jutro, 18 września, o godz. 17:30 i będzie to wieczór poświęcony albumowi „Czterech Jeźdźców Apokalipsy św. Jana”. Jak mówi Krzysztof Romankiewicz, twórca albumu, podczas spotkania zielonogórzanie będą mogli inaczej spojrzeć na dzieło Jana Apostoła:

23 września odbędzie się pierwsza od wielu lat prezentacja rysunków Norwida – wspomina dr Andrzej Buck:

– Mamy w planach także wydarzenia muzyczne – dodaje Źaneta Cierach, zastępca dyrektora biblioteki Norwida:

Wydarzenia w ramach urodzin Cypriana Norwida będą się odbywać w bibliotece do końca września.