Winobranie z naciskiem na historię miasta i winnice – tak ma wyglądać święto Zielonej Góry – mówią władze miasta. Tegoroczne poszerzenie miasteczka winiarskiego spotkało się z pozytywnym odzewem i w przyszłym roku domków winiarskich w śródmieściu będzie jeszcze więcej – zapowiadał na antenie Radia Zielona Góra prezydent miasta Marcin Pabierowski:

Dodatkowe domki winiarskie mogą się rozlokować w uliczkach przylegających do placu przy ratuszu – dodawał Marcin Pabierowski:

Przypomnijmy, w tym roku w miasteczku winiarskim było 43 przedstawicieli lokalnych winnic, działała też strefa produktu regionalnego. Miasto podsumowuje w tej chwili koszty tegorocznego święta Zielonej Góry. Marcin Pabierowski był gościem audycji „Nasze miasto, nasze sprawy”.