Jutro Dzień bez Samochodu. Z tej okazji zielonogórzanie będą mogli za darmo podróżować komunikacją miejską. Kierowcy, którzy przesiądą się do autobusu będą mogli zabrać także osobę towarzyszącą. Przy sobie powinni mieć ważny dowód rejestracyjny auta oraz prawo jazdy.

Mówi Robert Karwacki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze:

Codziennie na ulice Zielonej Góry wyjeżdża 81 autobusów, 69 to elektryki. Pasażer odczuje różnicę w podróżowaniu – zapewniają przedstawiciele MZK:

Według ostatnich danych MZK, dziennie miejskimi autobusami przemieszcza się ponad 80 tysięcy osób. Poniedziałkowy Dzień bez Samochodu jest częścią Europejskiego Tygodnia Mobilności, który obchodzimy w dniach 16 – 22 września 2025.